Транспорт 25 мая 2023, 14:42 Россиянам откроют транзитные авиарейсы в Европу через Грузию Georgian Airways откроет транзитные рейсы для россиян в Европу из Грузии 15 июня РИА «Новости»

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Путешественники из России для поездки в страны Европы с 15 июня смогут воспользоваться транзитными рейсами из Тбилиси. Об этом в интервью RTVI заявил основатель компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

Он подчеркнул, что пока в планах — полеты в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

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«Посмотрим, как пойдет дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — заявил Гаиашвили.

Он признал, что пока спроса на такие полеты нет. Но для этого нужна реклама, чтобы пассажиры понимали, что возможность существует.

Пока все знают, что есть только вернувшиеся прямые рейсы в Грузию, которыми начали пользоваться.

По его оценке, пассажирский поток между Россией и Грузией после снятия ограничений восстановится. Гаиашвили подчеркнул, что властям республики нужно сделать все, чтобы оно больше не прерывалось.

Россия сняла запрет на полеты авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также отменила визовый режим для жителей соседней республики.

После этого грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию от национального Агентства гражданской авиации.

Эти события вызвали несогласие со стороны оппозиционных политиков Грузии, а президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что не станет пользоваться услугами национального перевозчика. В ответ компания объявила лидера государства персоной нон-грата.