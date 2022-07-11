Россиянам описали ситуацию на автомобильном рынке в стране

Введение параллельного импорта помогает завозить в Россию санкционные машины, а также запчасти к ним. По словам эксперта по торговле Павла Зинченко, ситуация на автомобильном рынке постепенно стабилизируется, передала «Вечерняя Москва».

«Сегодня в автомобильных салонах машин пока хватает. На место таких гигантов, как Mercedes, BMW, Toyota, Renault и Volkswagen, начали приходить китайские автомобили. Они уже были в нашей стране, но не в таких масштабах. Можно сказать, что рынок выбирается из пропасти, в которой оказался несколько месяцев назад», — сказал он.

Зинченко добавил, что сейчас не самое лучшее время для покупки автомобиля, поскольку цены нестабильны даже на подержанные машины.

«Я не стал бы приобретать автомобиль до конца года. Ситуация все еще турбулентна, адекватные цены на авто будут позже. Возможно, что в итоге машины будут стоить даже дешевле, чем до санкций», — заключил эксперт.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на машины в России.