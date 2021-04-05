Россиянам объяснили, зачем весной менять моторное масло

Весной тоже нужно менять моторное масло. Например, из-за того, что за зиму техническая жидкость состаривается. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

«Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года, из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива», — рассказал он журналу «За рулем».

В результате масло быстро стареет, потому что с ним смешиваются несгоревшие компоненты топлива. Также жидкость портится из-за попадающего в нее зимой водяного конденсата.

Кроме того, морозы влияют на эластичность уплотнений. Это сказывается на утечках: уровень масла снижается. Через некоторое время оно перестает эффективно защищать детали двигателя.

Еще одной причиной для замены масла эксперт назвал его вязкость. Если зимой использование «нулевок» оправдано, то летом нужно переходить на более вязкое масло.

Бывает такое, что за зиму автомобиль ни разу не использовался, но даже в таком случае весной требуется замена масла. За это время жидкость окисляется и контактирует со сплавами разных металлов.