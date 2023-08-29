Транспорт 29 августа 2023, 07:21 Россиянам объяснили, в каком случае можно переоформить билет на поезд Ж/д правила в России разрешили пассажиру отмененного поезда переоформить билет Pxhere

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Новые правила на железной дороге в России дают пассажирам право в случае отмены поезда дальнего следования вместо возврата средств переоформить билет на другой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В случае отмены поезда дальнего следования, вместо использования права на получение полной стоимости проезда… по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд», — говорится в новых правилах.

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Билет можно взять до той же станции, что и раньше. Пассажир также сядет в тот вагон этого же перевозчика, что был указан в первоначальном документе. Причем доплаты с человека не потребуют.

В старых правилах, действующих до 1 сентября 2023 года, этого пункта не было. Пресс-служба РЖД в комментарии агентству заявила, что опцию переоформить билеты перевозчик предлагал и ранее. Правила лишь закрепили эту инициативу.

Минтранс России одобрил обновленные правила перевозок пассажиров, грузобагажа и багажа по железной дороге еще в 2022 году. Правила —это основной документ, который регламентируют в стране перевозку с помощью железной дороги.