Россиянам объяснили причину участившихся отказов в гарантийном ремонте авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал порталу News.ru, что российские водители стали чаще сталкиваться с отказом автодилеров в ремонте машин, находящихся на гарантии.

Шапарин объяснил причину отказа в отсутствии запчастей, поскольку их поставки либо задерживают, либо вовсе останавливают из-за санкций.

«Запчасти не завозят, поэтому у большинства брендов зачастую гарантийный ремонт просто не согласовывается. Кое-где это еще происходит, но это касается тех случаев, когда имеются запасы завезенных ранее запчастей», — процитировало вице-президента организации ИА НСН.

Он заметил, что автомобилисты подали целый ряд исков к производителям, однако они отклоняются. Отмечается, что при этом у владельцев авто остается шанс получить от дилера через суд двойную стоимость машины.