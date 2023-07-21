Транспорт 21 июля 2023, 05:07 Россиянам объяснили причину роста цен на бензин Аналитик Баженов: стоимость бензина в России растет по максимальной планке РИА «Новости»

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Цены на бензин в России растут по максимальной планке из-за появления экспортной альтернативы и из-за подъема стоимости нефти и нефтепродуктов. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Цены на бензин поднимаются не только с этой недели. У нас цены растут с марта. Обычная динамика, но сейчас идет по максимальной планке. Мы вернулись в то, в чем существовали до 2022 года», — пояснил эксперт.

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Прошлый год в этом плане, отметил эксперт, был аномальным. Он отметился высокой маржинальностью, низкими биржевыми ценами и отсутствием выраженной сезонности. Компании перестроились с точки зрения экспортных поставок.

В итоге экспортная альтернатива сказывается на динамике цен. К тому же нефть и нефтепродукты выросли в цене на мировом рынке, а курс рубля ослабился.

Подобных проблем можно было бы избежать, отменив топливный демпфер, заметил специалист. По его мнению, это плохой механизм, который не работает так, как задумано. Это субсидия на прибыль и налог на убыток, выразил уверенность Баженов.

Ранее эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько предположил, что падение рубля почти не скажется на розничных ценах на бензин. По его словам, колебания курса минимально отражаются на рознице, поэтому простые граждане не заметят особой разницы.