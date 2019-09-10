Россиянам объяснили подорожание авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба объяснила подорожание авиабилетов, о котором написал ряд СМИ. По заверениям ФАС, на самом деле нужно говорить не о подорожании, а о повышении покупательской способности россиян.

Как разъяснили в ведомстве, журналисты неверно поняли предоставленную Росстатом статистику по «среднему чеку». Его рост указывает не на подорожание билетов, а на подросшую платежеспособность россиян, которые стали летать дальше и покупать билеты подороже. Сообщение антимонопольной службы привело РИА «Новости».

Авиабилеты в России подорожали на 7% Подробнее

Между тем билеты все же подорожали. Так, Минтранс оценил рост стоимости авиаперелета в первом полугодии 2019 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2018 года. Теперь в министерстве размышляют, как сдержать цены. Соответствующие рекомендации будут готовы ориентировочно к концу сентября.

Российские СМИ ранее сообщали, что билеты в экономклассе подорожали с начала года на четверть. Рост цен стал самым высоким с момента общемирового кризиса, пришедшегося на 2008 год.