Россиянам объяснили, почему грязный номер на машине не спасет от штрафа

Весной номера автомобилей быстро загрязняются из-за непогоды. Но нарушителям ПДД не стоит думать, что нечитаемые номера помогут им избежать штрафа. Об этом предупредил исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов.

«С распознаванием частично загрязненных номеров в системах фотовидеофиксации справляется нейросеть. Она способна распознавать модель и марку автомобиля и сопоставлять полученные данные об автомобиле с базой данных всех зарегистрированных транспортных средств», — пояснил эксперт радио Sputnik.

Он добавил, что сведения из базы помогут определить номер машины, даже если не видны несколько символов. Если на номере прослеживается рельеф знаков, то камера распознает номер благодаря встроенной инфракрасной подсветке.

По словам Тузмухаметова, фотография номера не попадет к инспектору ГИБДД, если из-за грязи не виден даже рельеф. Но даже в таком случае водителю не получится избежать штрафа. Заплатить автовладельцу придется уже за сам грязный номер. На ближайшем посту инспектор выпишет штраф на сумму от 500 до пяти тысяч рублей.