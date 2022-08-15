Россиянам объяснили, какими минусами обладают индийские автомобили

Автоэксперт Игорь Моржаретто обсудил с ИА Nation News преимущества и недостатки автомобилей, которые могут поставлять из Индии на российский рынок.

«Минусы машин касаются местных стандартов, потому что, с точки зрения безопасности, они более мягкие. Есть также странные вещи, такие как ограничения автомобиля по длине не более четырех метров», — обратил внимание специалист.

По его словам, все те модели, которые продаются на индийском рынке, для России не годятся. При этом там есть машины, которые могут быть представлены и в РФ. Отмечается, что российский климат может стать одной из проблем, поскольку индийские автомобили предназначены для езды в жарком климате.