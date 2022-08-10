Россиянам объяснили, какие машины можно купить на вторичном рынке
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал ИА Nation News, модели каких брендов можно приобрести, если ориентироваться на сумму до 2,3 миллиона рублей.
«Среди новых кроссоверов, да и вообще автомобилей на российском рынке в основном присутствуют китайские бренды: Jac, Faw, Brilliance, Haval», — перечислил специалист.
По его словам, китайские машины с точки зрения конструкции находятся на уровне российских моделей. Он заметил, что у них гниет кузов, несмотря на красивую картинку.
«Среди подержанных автомобилей можно выбирать среди „корейцев“ — Hyundai и KIA. Например, кроссовер Hyundai Creta. Вторая группа — автомобили французского производства. Это могут быть Renault Kaptur или Duster, построенные на платформе Logan», — продолжил собеседник информагентства.
Он добавил, что можно покупать и машины немецких производителей, но у них чересчур дорогие запчасти.