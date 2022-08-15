Россиянам объяснили, какие факторы влияют на аварийность на дорогах

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заметил, что на аварийность очень сильно влияют камеры фото- и видеофиксации. Об этом написало ИА НСН.

«В регионах, где их (камер — прим. ред.) много, ДТП происходят реже. Еще одна причина — плотность автомобилей. <…> Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы», — объяснил Хайцеэр.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин обратил внимание на то, что меньше ДТП случается в богатых регионах, где люди ездят на хороших моделях.

«Культура вождения примерно одинаковая по всей стране. Хотя есть регионы, где лихачат и присутствует некая отмороженность. Многое еще зависит от усилий властей. Там, где принимаются меры по профилактике ДПТ, и ситуация лучше», — добавил Похмелкин.