Россиянам объяснили, как освободить автомобиль от «ледяного панциря»

В период резких перепадов температур, когда на дорогах становится особенно скользко, автомобиль буквально покрывается «ледяным панцирем». О том, как безопасно освободить его ото льда, рассказал сайту телеканала «Звезда» автоэксперт Владимир Сажин.

«Не надо лопатой сбивать лед с корпуса автомобиля. Нужно разморозить стекла. Если машина будет вся во льду, разморозить ее нужно будет в естественных условиях. Заехать на какой-нибудь крытый паркинг, на какую-то паркому торгового центра. Машина сама естественным образом разморозится», — объяснил автоэксперт.

Если дверь автомобиля оказалась покрыта льдом, можно взять кипяченую воду и полить ее по контуру. Благодаря воде лед разморозится, а дверь откроется, заключил Сажин.

Он добавил, что если есть возможность, лучше в такую погоду вообще отказаться от использования личного транспорта.