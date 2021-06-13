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    13 июня 2021, 13:06

    Россиянам объяснили, как купить надежную машину

    Андрей Иванов

    Чтобы убедиться в надежности машины перед покупкой нужно обратить внимание на то, сколько бензина она реально расходует, и внимательно изучить ее технические характеристики. Также обезопасить себя от дальнейших расходов поможет информация о стране-производителе. Об этом говорится в материале сайта Speedme.ru.

    Россиянам объяснили, как купить надежную машину

    Один из основных моментов, на который стоит обратить внимание при покупке авто, это его реальный расход топлива. Чтобы это выяснить нужно изучить техническую документацию и сличить показатель с собственным стилем вождения.

    Также перед заключением сделки лучше посчитать, во сколько будет будет обходиться ТО, а при покупке с рук, проверить всю историю обслуживания машины. Это позволит решить нужен ли вам именно этот автомобиль, или стоит поискать еще.

    «Обезопасить себя от лишних трат поможет знание о том, где был произведен автомобиль. Если завод-изготовитель находится на территории нашей страны, <…> то запчасти будут стоить значительно дешевле и их не придется ждать по несколько месяцев», — говорится в сообщении сайта.

    Авторы материала напомнили, что в Сети есть специальные онлайн-калькуляторы, которые помогут подсчитать, сколько денег будет уходить на конкретный автомобиль.