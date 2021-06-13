Россиянам объяснили, как купить надежную машину

Чтобы убедиться в надежности машины перед покупкой нужно обратить внимание на то, сколько бензина она реально расходует, и внимательно изучить ее технические характеристики. Также обезопасить себя от дальнейших расходов поможет информация о стране-производителе. Об этом говорится в материале сайта Speedme.ru.

Один из основных моментов, на который стоит обратить внимание при покупке авто, это его реальный расход топлива. Чтобы это выяснить нужно изучить техническую документацию и сличить показатель с собственным стилем вождения.

Также перед заключением сделки лучше посчитать, во сколько будет будет обходиться ТО, а при покупке с рук, проверить всю историю обслуживания машины. Это позволит решить нужен ли вам именно этот автомобиль, или стоит поискать еще.

«Обезопасить себя от лишних трат поможет знание о том, где был произведен автомобиль. Если завод-изготовитель находится на территории нашей страны, <…> то запчасти будут стоить значительно дешевле и их не придется ждать по несколько месяцев», — говорится в сообщении сайта.

Авторы материала напомнили, что в Сети есть специальные онлайн-калькуляторы, которые помогут подсчитать, сколько денег будет уходить на конкретный автомобиль.