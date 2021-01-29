Россиянам назвали условие отмены штрафа за нарушение ПДД

Отменить штраф за нарушение ПДД можно, если водитель ехал в плохую погоду. Для этого сотрудники ГИБДД должны воспользоваться данными комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <…> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Речь идет о стационарных, передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов, если водитель нарушил правила в условиях плохой погоды. Например, из-за снегопада или неубранного снега не была видна дорожная разметка.

За прошлый год количество ДТП в Подмосковье снизилось на 17%, а смертность в автомобильных авариях — на 12%. Кроме того, за 2020 год в Подмосковье произошло почти на тысячу ДТП меньше. В авариях погибли на 100 человек меньше, чем в 2019 году,