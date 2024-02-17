17 февраля 2024, 15:14
Россиянам назвали существенный минус китайских автомобилей
«Авторевю»: у китайских машин слабая защита от угонов
Китайские автомобили оказались подвержены угонам из-за слабой защиты от электронного взлома. Об этом сообщили эксперты «Авторевю».
Штатный иммобилайзер китайской машины легко обойти, если подключиться к диагностическому разъему. После этого злоумышленники легко пропишут дополнительные ключи, которые помогут им завладеть автомобилем.
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В Сети распространены конфигурации ключей и электронные коды для китайских машин. Для их подбора необходимо узнать лишь VIN-номер интересующего автомобиля.
Кроме того, дверные замки также слабо защищены от механического взлома. Отмычка справится с запорным механизмом, после чего не составит труда отключить клаксон. Слабым местом оказался и капот, который легко можно вскрыть, даже не применяя специальных приспособлений.
Водителям посоветовали установить на автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой двигателя, а также добавить к нему защитный кожух блока управления и электромеханический замок капота.
Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал преимущество китайских машин перед европейскими.
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