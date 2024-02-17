Транспорт 17 февраля 2024, 15:14 Россиянам назвали существенный минус китайских автомобилей «Авторевю»: у китайских машин слабая защита от угонов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китайские автомобили оказались подвержены угонам из-за слабой защиты от электронного взлома. Об этом сообщили эксперты «Авторевю».

Штатный иммобилайзер китайской машины легко обойти, если подключиться к диагностическому разъему. После этого злоумышленники легко пропишут дополнительные ключи, которые помогут им завладеть автомобилем.

Реклама

В Сети распространены конфигурации ключей и электронные коды для китайских машин. Для их подбора необходимо узнать лишь VIN-номер интересующего автомобиля.

Кроме того, дверные замки также слабо защищены от механического взлома. Отмычка справится с запорным механизмом, после чего не составит труда отключить клаксон. Слабым местом оказался и капот, который легко можно вскрыть, даже не применяя специальных приспособлений.

Водителям посоветовали установить на автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой двигателя, а также добавить к нему защитный кожух блока управления и электромеханический замок капота.

Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал преимущество китайских машин перед европейскими.