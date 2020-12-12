Россиянам назвали способы спасти свои авто от угона

Из-за роста числа угонов недорогих машин россиянам придется потратиться на безопасность своих авто. Но страховщики повышать тарифы из-за активности угонщиков не станут, они побоятся потерять клиентов.

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков в беседе с Ura.ru рассказал, что в 2006 году сам стал жертвой угонщиков машин, и поэтому знает, что это такое.

«Поэтому обращаюсь к автолюбителям, к профессионалам: ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса. Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков», — заявил Попков.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал изданию, что страховщики не станут повышать тарифы из-за роста числа угонов популярных авто, они побоятся потерять клиентов. По словам Славнова, защищать свои авто лучше самостоятельно. Причем обычной сигнализации будет недостаточно.

«Я всем своим клиентам советую ставить не просто автономную сигнализацию, но и добавлять еще механическую. Это блокировка руля, блокировка коробки переключения передач. Очень хорошо работают техноблоки. Это противоугонная система, которая блокирует тормозной контур и зажигание», — рассказал Славнов.

Цены на новые автомобили в январе могут вырасти на 3%. Главная причина подорожания машин — девальвация рубля, которую производители еще не отыграли, хотя несколько раз уже поднимали стоимость авто. В течение следующего года цены на новые машины могут вырасти на 7%, но подорожание будет происходить плавно.