Россиянам назвали способы проверки подержанного авто перед покупкой

Вторичный авторынок изобилует выбором моделей, но не все они хороши. Многие из машин могут быть с поломками и техническими дефектами, даже если у них отличный внешний вид. Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, как выяснить все нюансы об авто до покупки.

«В первую очередь, необходимо проверить автомобиль через специальный сервисы и приложения — там можно найти актуальную информацию о количестве владельцев, наличии участия в ДТП, нахождении в розыске», — рассказал Мигаль в беседе с агентством «Прайм».

Время суток при осмотре авто тоже играет важную роль. Так, осматривать желаемую машину стоит утром или днем на открытом пространстве, потому что при плохом освещении можно не заметить дефектов.

Обращать внимание нужно и на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя и т. п. При обнаружении ржавчины лучше насторожиться — это признак тяжелого ДТП или же плохого состояния кузова.

Если желанный автомобиль родом из Японии, то нужно проверить, не тонул ли он. Из-за погодных условий в этой стране машины часто заливает во время тайфунов и ливней. Как указал Мигаль, узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, которая затрагивает даже самые скрытые детали.

При запотевании стекол в автомобиле поможет использование смеси глицерина и спирта либо бюджетной водки из магазина. Эксперты отметили, что перед тем, как протирать поверхности, средство можно нанести на губку либо тряпочку из микрофибры. Перед нанесением жидкости важно очистить стекла от грязи и пыли.