Россиянам назвали способы, как уберечь автомобиль от коррозии

В сухом климате, который преобладает в России, автомобиль без всякого дополнительного ухода может десятилетиями ездить и практически не ржаветь. Однако в некоторых регионах ситуация обстоит иначе. Об этом ИА Nation News рассказал главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, на скорость развития коррозии также влияют грязные и пыльные дороги. Даже мелкие сколы, которые появляются на автомобиле, могут перерасти в ржавчину.

Наиболее приемлемым вариантом борьбы с коррозией является горячая двухсторонняя оцинковка, сообщил Кадаков.

«Лучший вариант — это, конечно, горячая двухсторонняя оцинковка, которая на каких-то автомобилях есть, а на каких-то нет и последующая обработка. Все зависит от того, как этот металл, полученный со сталепрокатного завода, обрабатывается уже на заводе автомобильного изготовителя, как это сваривается, как обрабатываются все эти места, как накладывается грунт, насколько качественно сделаны швы и все соединения», — уточнил он.

Также эксперт указал на необходимость поддерживать автомобиль в чистом состоянии, и мыть его не только снаружи, но и внутри, и снизу. Еще одним хорошим вариантом уберечь машину от коррозии будет антикорозиционная специальная обработка.