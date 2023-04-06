Транспорт 06 апреля 2023, 02:35 Россиянам назвали самые выносливые автомобили «Автотека» назвала автомобили с самым высоким пробегом РИА «Новости»

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Автоэксперты выяснили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег, вычислив таким образом самые выносливые автомобили. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса «Автотека», для исследования они использовали данные о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года.

Звание самой выносливой машины завоевал пикап Isuzu D-Max. Его средний пробег — более 391 тысячи километров. На втором месте — Volkswagen Transporter с пробегом в 379 тысяч километров. Третью строчку в этом рейтинге заняли легковушки Toyota Carina E — 376 тысяч километров.

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При этом самый большой средний пробег среди автомобилей, которые уже на ходу от четырех до семи лет, выявили у машин марок ГАЗ, Opel и Ctiroen.

У «молодых» авто — от года до трех лет — самый высокий средний пробег у бренда Datsun. Затем идут ГАЗ и Volkswagen.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» выступила с инициативой ввести наказания за корректировку показаний одометра. Физлиц предложили штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей. Юрлица за скручивание пробега могут заплатить до миллиона.