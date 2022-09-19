Россиянам назвали самые востребованные автомобили на отечественном рынке | 360°

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Важное
19 сентября 2022, 17:01
ЛНР призвали срочно провести референдум и признать субъектом России
Происшествия
19 сентября 2022, 16:49
Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города
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Эксклюзив
19 сентября 2022, 16:40
«Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения
Подмосковье
19 сентября 2022, 16:30
Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска
Подмосковье
19 сентября 2022, 16:22
Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн
Происшествия
19 сентября 2022, 16:19
Ураган в Курской области унес жизни двух человек. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя
Подмосковье
19 сентября 2022, 16:19
Более 10 тысяч земельных нарушений устранили в Подмосковье с начала года
Подмосковье
19 сентября 2022, 16:17
Свыше 4 тысяч проблем по ЖКХ решили в Подмосковье за неделю
Важное
19 сентября 2022, 16:15
Минобороны России представило вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине