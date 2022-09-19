Россиянам назвали самые востребованные автомобили на отечественном рынке | 360°

Транспорт 19 сентября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали самые востребованные автомобили на отечественном рынке

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Ведущий программы «Минтранс», вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в разговоре с ИА Nation News назвал самые востребованные автомобили на отечественном рынке этой осенью.

Наиболее популярной на данный момент в России является Lada Granta.

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«Следом за ней идет Niva, это платформа ВАЗ 2101, образца 1965 года выпуска, потом идет УАЗ Хантер, прежде всего 469, его по-прежнему выпускают, в обрезанном виде», — сообщил Субботин.

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Среди китайских автомобилей пользуются популярностью JAC S7 и CHERY TIGGO. Что касается вторичного рынка, Субботин отметил, что больше всего покупок среди Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia RIO и Hyundai Solaris.

При этом сам эксперт порекомендовал россиянам обратить внимание на французские автомобили марки Renault на платформе B0.

«Я бы обращал внимание на французские автомобили, Renault на платформе B0. Корейцы и Creta, я бы оценивал как одну из ведущих», — резюмировал Субботин.

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