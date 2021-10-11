Россиянам назвали самые популярные внедорожники с пробегом

Эксперты портала «Авито. Авто» составили топ самых популярных внедорожников с пробегом. Об этом сообщили Autonews.

Первое место в рейтинге подержанных внедорожников за третий квартал 2021 года заняла модель Lada 4Х4. Приобрести этот автомобиль у перекупщиков в среднем можно за 181 тысячу рублей.

Следующая строчка досталась Chevrolet Niva. Его цена варьируется около 300 тысяч рублей. На третьем месте расположился Renault Duster. На вторичном рынке его цена составляет 750 тысяч рублей, передали «Известия».

Кроме того, в десятку поддержанных авто вошли Toyota RAV4 (средняя цена — один миллион 300 тысяч рублей), Nissan Qashqai (815 тысяч рублей), Volkswagen Tiguan (один миллион 99 тысяч рублей), Nissan X-Trail (995 тысяч рублей), Mitsubishi Outlander (один миллион 17 тысяч рублей), Hyundai Creta (один миллион 230 тысяч рублей) и UAZ Patriot (450 тысяч рублей).