Россиянам назвали самые популярные автомобили, которые угоняют ради запчастей

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что владельцы самых популярных низкобюджетных иномарок могут столкнуться со злоумышленниками, угоняющими автомобили ради запчастей. Об этом написала Lenta.ru.

«Наибольшему риску подвержены те машины, которых больше всего в парке, то есть массовые бюджетные автомобили. Это Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster», — заявил он.

При этом Моржаретто добавил, что владельцам этих марок не стоит переживать по поводу угона, поскольку в последнее время их количество заметно сократилось. Не стоит считать, что ожидаемый всплеск будет иметь катастрофический характер.