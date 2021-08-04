Россиянам назвали размер скидки на покупку электромобилей

Способ повысить интерес покупателей к собранным в России электромобилям придумали в правительстве. Покупателям предложат скидку в 25% от ориентировочной стоимости машины в 2,5 миллиона рублей. Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития, это позволит покупателю сэкономить 625 тысяч рублей.

Новые правила по покупке электромобилей начнут вводить постепенно. До конца 2023 года со скидкой можно купить электромобили из готовых комплектующих с импортной батареей.

С 2024 по 2025 год сэкономить можно при покупке электрокара мелкоузловой сборки, где сварка и окраска кузова выполнялись на российском предприятии. Также скидка будет действовать на машины с отечественной батареей. С 2026 года скидка будет действовать только на машины с российским аккумулятором.

По оценке рабочей группы, при реализации предлагаемой концепции к 2030 году удастся создать не менее 39 тысяч рабочих мест и привлечь около 600 миллиардов частных инвестиций.

Вопрос организации производства электромобилей и машин на водороде в России ведет с зарубежными производителями Министерство промышленности и торговли. Как отметил ТАСС, в ведомстве признавали, что низкий спрос на отечественные аккумуляторы для транспорта мешает улучшить их технические характеристики по отношению к зарубежным аналогам. Пока производители получают государственную поддержку.