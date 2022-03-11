Россиянам назвали потенциальных производителей качественного моторного масла

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что многие водители начали паниковать на фоне роста цен на импортное моторное масло. Однако делать этого не стоит, поскольку любому маслу можно найти замену, написал NEWS.ru.

Эксперт советует россиянам обратить внимание на потенциальную продукцию «Газпрома» и «Роснефти». Эти компании имеют необходимые составляющие, чтобы удовлетворить внутренний спрос на фоне санкций.

«Я думаю, что российскими аналогами, но они наверняка тоже поднимутся в цене, потому что там заложена часть ингредиента, который закупается на Западе. Но первые, кто будет делать нормальное масло на отечественных присадках, — „Роснефть“ и „Газпромнефть“, у них есть производственная мощность и есть чем заменить. А что касается масла, в большинстве случаев подорожание — это просто спекулятивный ажиотаж, я вас уверяю. Особенно когда говорят, что „я уйду“ и т. д.» — процитировано ИА Nation News слова Канаева.

Также на российском рынке очень быстро появятся китайские производители, считает эксперт.