Россиянам назвали оптимальную скорость езды на автомобиле

Соблюдение определенного скоростного режима поможет владельцу продлить срок службы транспортного средства. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Илья Межибовский.

«Оптимальный режим использования машины — это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей — возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики», — объяснил эксперт.

Он отметил, что современные автомобили рассчитаны на разные режимы эксплуатации, но городские пробки не являются для них оптимальной «средой обитания». Впрочем, если поддерживать комфортную для машины скорость постоянно не представляется возможным, достаточно придерживаться инструкции по ее эксплуатации и не забывать о регулярном техобслуживании. Ключевое значение для предотвращения износа деталей имеет своевременная смена машинного масла. Масло следует менять по регламенту автомобиля или даже чаще, отметил эксперт.