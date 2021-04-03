Россиянам назвали незаконные требования инспекторов ГИБДД

Инспекторы ГИБДД не всегда могут выдвигать законные требования к водителям. В частности они не имеют права просить оплатить штраф на месте или отвезти куда-либо коллегу. Об этом предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам эксперта, при спорных ситуациях стоит попросить инспектора еще раз представиться и объяснить, основываясь на каком законе он выдвигает свое требование.

«По возможности, следует зафиксировать аудио или видеозаписью происходящее, не отказывая в исполнении требования сотрудника полиции. И уже после всего произошедшего обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения», — рассказал Миронов агентству «Прайм».

Он добавил, что такие действия позволят водителю компенсировать моральный или материальный вред, если он окажется прав. Юрист подчеркнул, что спорных моментов на дороге возникает немало. В качестве примера он привел ситуацию, когда автомобилисту говорят пройти в машину Госавтоинспекции. Водитель этого делать не обязан, но инспектор имеет право пригласить в свой автомобиль при оформлении штрафа.

Миронов отметил, что иногда водители слышат явно незаконные требования от инспекторов. Автомобилистов не могут попросить оплатить штраф на месте. Кроме того, инспекторы не имеют права требовать отвезти куда-либо коллегу, закончившего смену.