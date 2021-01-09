Россиянам назвали четыре ошибки, способные убить машину с «автоматом»

Специалисты уточнили, что речь идет о классическом гидромеханическом «автомате». Самым быстрым способом убить машину они назвали длительную буксировку автомобиля с АКПП. Эксперты пояснили, что такие машины нельзя буксировать на расстояния более 50 километров, а также на скорости более 50 километров в час.

Еще одной ошибкой является езда на непрогретой машине. При низких температурах жидкость ATF меняет свои свойства и превращается в более вязкую субстанцию. Кроме того, после непродолжительного прогрева не рекомендуется резко ускоряться.

Третьей распространенной ошибкой авторы материала назвали включение «нейтралки» без необходимости. Это может происходить, например, во время остановки на перекрестке. Водителям напомнили, что переключение передач на «автомате» можно делать только при полной остановке и нажатии педали тормоза.

Последним неправильным действием является «раскачка» автомобиля на бездорожье. Для машины с АКПП недопустима смена режимов назад-вперед. В этом случае может возникнуть разрушение зубчатых колес и повреждение фрикционов.