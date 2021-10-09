Россиянам напомнили об уплате важного налога до 1 декабря

Российские водители должны заплатить транспортный налог до 1 декабря. ФНС уже начала рассылать им налоговые уведомления. Ведомство обратило внимание, что в этом году список машин, которые подпадают под налог на роскошь, увеличился.

Об этом сообщило Autonews.

Сумма автомобильного налога зависит от мощности двигателя машины. При этом ставки различаются в зависимости от региона. Самые низкие действуют для Ингушетии, а самые высокие — для Москвы. Рассчитать сумму налога можно в калькуляторе на официальном сайте ФНС.

В этом году под налог на роскошь попали новые автомобили. Из-за роста цен в нем оказались модели массовых брендов, в том числе Mazda CX-9, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback и другие.

Кроме того, 1 декабря завершится эксперимент с электронными СТС. Он действовал с 9 сентября — водители могли предъявлять инспекторам ГИБДД для проверки QR-код. Загрузить его можно было через приложение «Госуслуги.Авто». Правоохранители сканировали код с помощью специального планшета.

При этом водителям напомнили, что бумажный СТС все-таки нужно возить с собой, потому что приложение пока работает в тестовом режиме и могут возникнуть сбои. После того как эксперимент закончится, будет принято решение, вводить электронные СТС или нет.