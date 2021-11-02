Россиянам напомнили о правах в случае задержки рейса

Роспотребнадзор напомнил, какими правами обладает пассажир в случае задержки рейса. Сейчас из-за погодных условий в Москве ситуация в аэропортах усложнилась. Но россияне могут предъявить претензии к перевозчикам, сообщила пресс-служба ведомства.

Пассажир может отказаться от полета. В такой ситуации перевозчик обязан вернуть деньги за билет, даже если он «невозвратный».

Компенсировать убытки и моральный вред тоже можно. Пассажир вправе обратиться с претензией к авиакомпании, если из-за задержки рейса он понес убытки. Например, если он опоздал на поезд, или сорвались экскурсии, которые были оплачены заранее. К этому нужно приложить копии документов, которые подтверждают все эти потери.

Претензию можно предъявить в аэропорту отправления или прибытия. При внутренних рейсах срок подачи таких претензий составляет шесть месяцев со дня задержки рейса.

Пассажир также может взыскать с авиакомпании штраф. Он составляет 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не может превышать 50% стоимости билета. Исключение составляют случаи, когда перевозчик может доказать, что задержка произошла из-за непреодолимых обстоятельств, устранения неполадки, угрожающей жизни и здоровью людей, либо иных причин, не зависящих от компании.

При международных перелетах у пассажира есть право на некоторые бесплатные услуги: хранение багажа, доступ в комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми в возрасте до семи лет, прохладительные напитки, два звонка по телефону или столько же сообщений по электронной почте. Все это в случае, если рейс задержался более чем на два часа. А если ожидание превышает четыре часа, то пассажира должны обеспечить горячим питанием, а при дальнейшей задержке еще через каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью.

Если рейс задерживается более чем на восемь часов в дневное время или более чем на шесть часов в ночное, пассажира должны разместить в гостинице. Это также включает доставку от аэропорта и обратно.

Ранее пилоты запечатлели на видео взлет из аэропорта Шереметьево в условиях плотного тумана.