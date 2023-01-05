Транспорт 05 января 2023, 12:27 Россиянам напомнили о появлении нового сигнала светофора Юрист Редин: новый сигнал светофора с силуэтом пешехода и белой стрелкой появится в России РИА «Новости»

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Ближайшей весной на дорогах общего пользования в России появится новый сигнал светофора. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Егор Редин.

«Он будет выглядеть в виде стрелки белого цвета и силуэта пешехода. Новый сигнал поместят под основные цвета светофора, он дополнительно проинформирует пешеходов», — рассказал он.

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Юрист отметил, что с помощью стрелки пешеходам станет более понятно направление движения через дорогу.

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Водителям нововведение не принесет неудобств, так как они обязаны уступать пешеходам и при действующих правилах дорожного движения, написало Ura.ru.

Кроме того, Редин напомнил о разделении указателей светофора для пешеходов и велосипедистов. Сигнал с изображением велосипедиста распространяется исключительно на людей, передвигающихся на мопедах и велосипедах, а не на пешеходов.

Дорожные службы Московской области за 2022 год скорректировали работу более чем 150 светофоров. Глава регионального Минтранса Алексей Гержик объяснял, что эта мера помогла ликвидировать заторы и пробки на дорогах.