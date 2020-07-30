Россиянам могут запретить использовать поддержанные автомобильные запчасти

Согласно информации, к запрету будут относиться такие детали как подушки безопасности, сиденья, рулевые управления, элементы тормозной системы и глушители, которые были в употреблении.

Установить некоторые поддержанные детали можно будет только при разрешении специальных испытательных лабораторий. Например, это касается антенн и фаркопов. Об этом сообщило РИА ФАН.

При ремонте машин также нельзя будет использовать ранее используемое газобаллонное оборудование.