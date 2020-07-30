Россиянам могут запретить использовать поддержанные автомобильные запчасти
В технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» хотят внести поправку, запрещающую использовать некоторые поддержанные автомобильные детали. Об этом сообщил сайт Autonews.
Согласно информации, к запрету будут относиться такие детали как подушки безопасности, сиденья, рулевые управления, элементы тормозной системы и глушители, которые были в употреблении.
Установить некоторые поддержанные детали можно будет только при разрешении специальных испытательных лабораторий. Например, это касается антенн и фаркопов. Об этом сообщило РИА ФАН.
При ремонте машин также нельзя будет использовать ранее используемое газобаллонное оборудование.