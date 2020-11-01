Россиянам дали советы по выбору автомобиля в условиях дефицита на рынке

Одним из главных пунктов, на который нужно обратить внимание покупателю авто на вторичном рынке, эксперты назвали его проверку по VIN-номеру в базе ГИБДД. ПО их словам, это необходимо делать при любой сделке.

Также покупателю надо проверить машину через Федеральную нотариальную палату. Это необходимо для того, чтобы узнать не внесен ли авто в список заложенного имущества.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук советует обратиться к человеку или в фирму, которая профессионально занимается подбором автомобиля. Специалист сможет подобрать машину по параметрам, а также помочь проверить ее по базам.

Также специалист может помочь с проверкой технического состояния автомобиля. Если покупатель переживает, что такой специалист может быть связан с перекупщиками, то Форманчук предлагает в этом случае подбирать машину самому, а специалиста звать на сам осмотр.

На сегодняшний день как на вторичном рынке, так и в салонах наблюдается острый дефицит машин, рассказывают автоэксперты. Это связано с тем, что в период карантинных мер, вызванных распространением коронавируса, заводы не выпускали продукцию.

Ранее стало известно, что продажи новых машин в России за девять месяцев 2020 года сократились на 13,6%, а производство упало на 25%. Об этом рассказал директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак.