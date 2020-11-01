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    01 ноября 2020, 00:53

    Россиянам дали советы по выбору автомобиля в условиях дефицита на рынке

    Валерия Шафирко

    Выбор машины в условиях дефицита на вторичном рынке должен включить в себя проверку технических и юридических составляющих. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали автоэксперты. Они также отметили, на что стоит обратить внимание при покупке автомобиля.

    Одним из главных пунктов, на который нужно обратить внимание покупателю авто на вторичном рынке, эксперты назвали его проверку по VIN-номеру в базе ГИБДД. ПО их словам, это необходимо делать при любой сделке.

    Также покупателю надо проверить машину через Федеральную нотариальную палату. Это необходимо для того, чтобы узнать не внесен ли авто в список заложенного имущества.

    Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук советует обратиться к человеку или в фирму, которая профессионально занимается подбором автомобиля. Специалист сможет подобрать машину по параметрам, а также помочь проверить ее по базам.

    Также специалист может помочь с проверкой технического состояния автомобиля. Если покупатель переживает, что такой специалист может быть связан с перекупщиками, то Форманчук предлагает в этом случае подбирать машину самому, а специалиста звать на сам осмотр.

    На сегодняшний день как на вторичном рынке, так и в салонах наблюдается острый дефицит машин, рассказывают автоэксперты. Это связано с тем, что в период карантинных мер, вызванных распространением коронавируса, заводы не выпускали продукцию.

    Ранее стало известно, что продажи новых машин в России за девять месяцев 2020 года сократились на 13,6%, а производство упало на 25%. Об этом рассказал директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак.