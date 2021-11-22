Россиянам дали советы по вождению в темное время суток

В темное время суток крайне важно оставаться бдительным за рулем. Важно создать для себя комфортные условия вождения. Таким мнением поделился заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, важно протереть окна с наружной и внутренней стороны, а также избавиться от лишних аксессуаров. Также стоит убедиться, что свет работает хорошо.

«Фары должны быть отрегулированы и исправны. Нужно обеспечить их прозрачность, если машина достаточно старая — отполировать стекла и, может быть, превентивно заменить лампы… Наиболее освещенная фарами зона — правая обочина. Когда мы смотрим на правую обочину, то в меньшей степени ослепляемся встречными фарами», — объяснил эксперт.

Гудков подчеркнул, что если на дороге появляется встречный автомобиль, стоит выключать дальний свет. В противном случае можно ослепить автомобилиста в машине напротив. Во время парковки в темное время суток необходимо включить габариты для того, чтобы обозначить автомобиль, сообщило РИА ФАН.