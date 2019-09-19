Россиянам дали советы по подготовке машины к зиме

Сберечь дороги или собрать побольше штрафов? Ограничение скорости для авто зимой раскритиковали Подробнее

По словам Канаева, любой водитель должен подготовить машину к зиме, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами. При этом начинать подготовку нужно уже с наступлением первых холодов, осенью. Специалист предложил пройти диагностику автомобиля и подготовить его к зиме в соответствии с полученными результатами.

Эксперт рекомендовал автолюбителям сменить масло, которое за лето пришло в негодное состояние. По его словам, перед наступлением холодов следует проверить и заменить все жидкости в автомобиле, в том числе заменить стеклоомывающую жидкость на незамерзающий аналог.

Также необходимо проверить работу электричества, в частности обогрев зеркал, заднего стекла. Все нагревательные элементы в машине следует протестировать заранее. В обязательном порядке требуется проверить люфт рулевого управления.

Автоэксперт напомнил посмотреть на зиму свечи и подготовиться, если в автомобиле установлен старенький аккумулятор. Машина может доставить массу проблем, если внезапно не заведется.

Что касается замены резины, россияне должны ориентировать только на среднесуточную дневную температуру воздуха. «Переобуваться» следует, когда столбики термометров опустились ниже шести градусов тепла. При этом менять резину быстрее следует водителям машин с небольшим радиусом колес. Маленькое колесо и небольшой размер покрышки у шины дают плохое сцепление с дорогой, что угрожает безопасности при вождении с наступлением холодов.