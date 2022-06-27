Россиян захотели лишать водительских прав при ухудшении здоровья

Российских водителей предложили лишать прав при ухудшении здоровья. Новые правила могут заработать с 2023 года. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Документ разработали по поручению президента Владимира Путина. В 2019 году он сказал о необходимости создания единой базы с данными людей, у которых есть противопоказания или ограничения к управлению транспортом.

Раньше Минздрав и МВД не обменивались информацией, напомнили «Известия». Водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет. При этом за такой долгий период времени их здоровье может сильно ухудшиться. После вступления закона в силу все полученные о здоровье водителей сведения будут передавать в органы внутренних дел.

Данные будут отправлять с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Если у водителя выявят заболевание, при котором нельзя водить машину, то у него заберут права. В основном речь идет о проблемах из области психиатрии.

Правительство уже внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму. Если документ ободрят, то новые правила могут начать применять с 2023 года.