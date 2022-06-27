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    27 июня 2022, 04:19

    Россиян захотели лишать водительских прав при ухудшении здоровья

    «Известия»: россиян захотели лишать водительских прав при ряде заболеваний

    Дарья Бунякова

    Российских водителей предложили лишать прав при ухудшении здоровья. Новые правила могут заработать с 2023 года. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

    Россиян захотели лишать водительских прав при ухудшении здоровья

    Документ разработали по поручению президента Владимира Путина. В 2019 году он сказал о необходимости создания единой базы с данными людей, у которых есть противопоказания или ограничения к управлению транспортом.

    Раньше Минздрав и МВД не обменивались информацией, напомнили «Известия». Водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет. При этом за такой долгий период времени их здоровье может сильно ухудшиться. После вступления закона в силу все полученные о здоровье водителей сведения будут передавать в органы внутренних дел.

    Данные будут отправлять с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Если у водителя выявят заболевание, при котором нельзя водить машину, то у него заберут права. В основном речь идет о проблемах из области психиатрии.

    Правительство уже внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму. Если документ ободрят, то новые правила могут начать применять с 2023 года.