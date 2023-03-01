Транспорт 01 марта 2023, 11:53 Россиян предупредили об опасности машин с полным приводом при гололеде

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Вождение автомобилей с полным приводом в гололед может таить в себе ряд опасностей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на автоэкспертов NJcar.

Из-за того, что полноприводные машины быстрее разгоняются, возрастает и риск аварий. Потому что на большой скорости в гололед сложнее затормозить.

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Кроме того, у полноприводных автомобилей из-за разницы в распределении веса между осями на передние колеса приходится меньшая тормозная нагрузка.

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