Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей в 2021 году

За последние шесть лет средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 66%. В 2020 году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара (более 10%).

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, это объясняется изменением структуры самого рынка, который сместился в сторону продаж более доступных моделей.

Россияне стали покупать больше электромобилей. Спрос на такие машины в августе вырос на 62% по сравнению с последним месяцем лета 2019 года. Россияне облюбовали новый Audi e-tron, который вышел на отечественный рынок в 2020 году. Он может проехать без подзарядки 400 километров, а общая мощность двух его моторов составляет 408 лошадиных сил. В августе этот кроссовер стоимостью от 5,8 миллиона рублей купили 29 соотечественников.