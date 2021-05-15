Россиян предупредили о резком росте цен на машины

Машины могут подорожать вплоть до 15%, если повышенный спрос продолжится при нынешнем дефиците на авторынке. Об этом предупредил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, сообщила газета «Известия».

В апреле авторынок вырос почти на 300%, что оказалось рекордным за всю историю наблюдений. За этот месяц дилеры продали на 113 042 авто больше в отличии от «черного» апреля 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса автосалоны закрылись. Тогда удалось реализовать 38 922 автомобиля.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две — первая в том, что заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска <…> Вторая причина — это кризис с полупроводниками», — объяснил Целиков.

По его словам, пока не ясен выход из кризиса после пандемии. Тем не менее нынешний повышенный спрос оказался неожиданностью для многих.

Сейчас наблюдается дефицит некоторых моделей из-за неожиданного повышенного спроса.

Итоговый рост стоимости машин будет зависеть от курса доллара к рублю. При сохранении текущей ситуации цены на авто могут подскочить на 15%.

В 2020 году 240 автосалонов навсегда покинули рынок, остальные понесли серьезные убытки. Продажи некоторых дилеров упали на 20%.