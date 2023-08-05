Транспорт 05 августа 2023, 20:32 Россиян предупредили о проблемах с пригнанными из-за рубежа машинами «Российская газета»: пригнанные из-за рубежа автомобили имеют подводные камни Pxhere

Читать 360tv в

Параллельный импорт помогает удовлетворить спрос россиян на новую технику и автомобили. Однако у пригнанных по нему машин есть и обратная сторона, об этом сообщила «Российская газета».

По данным компании «Открытие Авто», в Россию из-за границы по параллельному импорту завезли 13,7% от всего объема зарегистрированных за первое полугодие автомобилей. Из них большее число составляют азиатские и европейские бренды, но есть и редкие образцы.

Реклама

Так, аналитики обнаружили на одном из маркетплейсов 80 машин, которые никогда официально не поставляли в РФ. Среди них была и новая продукция китайского автопрома.

Игорь Шагапов из сервиса «Автокод» рассказал, что при покупке машины нужно обратить внимание на юридические моменты. Продавец должен вписать в ПТС данные покупателя. Перед заказом нужно узнать у местных дилеров, готовы ли они обслуживать конкретную модель. В противном случае существует риск получить отказ.

При покупке подержанной машины важно посмотреть на историю пройденного техобслуживания. Не исключено, что она попадала в аварию и восстанавливалась. Важно также уточнить в страховой компании об оформлении полиса. Например, Changan, Dongfeng, GAC на территории России никто не страхует.

Ранее автозавод «Москвич» запустил новый сервис. Теперь пользователи могут оценить стоимость своей машины с пробегом в онлайн-режиме.