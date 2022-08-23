Россиян предупредили о «лютом» дефиците автозапчастей осенью

Автоэксперт Василий Кисенков рассказал «360», что к осени ожидается дефицит запчастей в России. Это создаст проблемы водителям, но резкого роста популярности каршеринга в ближайшее время все равно не будет.

«Осенью мы поймаем самый лютый дефицит запчастей, когда их в принципе не будет, потому что это как снежный ком. Сейчас их нужно все больше, больше и больше. Как раз народ вернется из отпусков в сентябре, тогда-то все и будут в шоке. Потому что дефицит будет прям действительно серьезный. Машины, которыми люди владеют, ремонтировать будет нечем. Плюс стоимость запчастей, она еще будет продолжать расти из-за повышения стоимости газа в Европе», — рассказал Кисенков.

Эксперт отметил, что предложение на авторынке также не удовлетворяет спрос покупателей. Официальные дилеры сейчас постоянно меняются, какие-то уходят, какие-то приходят, поэтому водителям пока не особо понятно, из чего выбирать. Но всплеска популярности аренды машин все равно ожидать не стоит, несмотря на все эти факторы.

«Переходить на нее будут постепенно. Тут момент такой: в головах у людей все это дело не уложилось. Можно автомобилем не владеть, а арендовать его и не париться на тему обслуживания. Еще многие этого не понимают. Это понятно людям более младшего поколения, до 20–25 лет, для которых каршеринг — это норма, потому что у них в принципе изначально своего автомобиля не было. Они не знают, что это такое — владеть автомобилем, который надо постоянно ремонтировать. Надо понимать, что каршеринг — это как смена поколений», — заключил Кисенков.