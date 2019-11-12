Россиян предложили штрафовать за зимнюю резину летом

Дороги в России получают 90% ущерба зимой. Именно поэтому специалисты «Автодора» предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины, которая «убивает» дорожное полотно.

Как сообщил RT со ссылкой на исследование государственной компании, больше всего от зимней резины страдают дороги с ограничением скорости 70 километров в час. Согласно действующему регламенту, на шипованных покрышках сейчас можно ездить 273 дня — с начала сентября по конец мая. «Автодор» предлагает сократить этот срок до 188 дней.

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«До сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», — приводит RT текст сообщения пресс-службы «Автодора».

В компании также напомнили, что каждый год после окончания зимнего сезона из-за шипованных колес приходится выделять колоссальные средства на ремонт дорог.

Несмотря на колоссальные убытки, в России нет утвержденного периода эксплуатации зимних шин в зависимости от климатических поясов. Также не существует никаких штрафов за разрушение дорожного полотна шипованными колесами. В «Автодоре» предлагают наказывать автолюбителей, которые ездят по сухому асфальту на зимней резине, рублем. Минтранс России уже получил данные исследования госкомпании.