Россиян предложили штрафовать за зимнюю резину летом
Как сообщил RT со ссылкой на исследование государственной компании, больше всего от зимней резины страдают дороги с ограничением скорости 70 километров в час. Согласно действующему регламенту, на шипованных покрышках сейчас можно ездить 273 дня — с начала сентября по конец мая. «Автодор» предлагает сократить этот срок до 188 дней.
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«До сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», — приводит RT текст сообщения пресс-службы «Автодора».
В компании также напомнили, что каждый год после окончания зимнего сезона из-за шипованных колес приходится выделять колоссальные средства на ремонт дорог.
Несмотря на колоссальные убытки, в России нет утвержденного периода эксплуатации зимних шин в зависимости от климатических поясов. Также не существует никаких штрафов за разрушение дорожного полотна шипованными колесами. В «Автодоре» предлагают наказывать автолюбителей, которые ездят по сухому асфальту на зимней резине, рублем. Минтранс России уже получил данные исследования госкомпании.