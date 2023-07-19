Транспорт 19 июля 2023, 09:41 Россиян попросили не приезжать в Германию на своих авто из-за риска конфискации Посол России Нечаев сообщил об участившейся конфискации авто в Германии из-за санкций РИА «Новости»

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Власти Германии из-за санкций конфисковали у некоторых россиян автомобили. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Lenta.ru призвал воздержаться от приезда в страну на своих машинах.

«Настоятельно рекомендуем нашим гражданам воздержаться от ввоза в ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — призвал он.

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Посольству известно о 10 случаях конфискации автомобилей, которые везли через Германию транзитом или приехали на них для личного пользования. Сергей Нечаев допустил, что таких случаев могло быть больше, просто не все автовладельцы обращались за помощью в дипведомства.

Формально изъятие машин объяснили нарушением закона Германии «О внешней торговле» со ссылкой на регламент Евросоюза об антироссийских санкциях в связи с проведением спецоперации на Украине. Однако, по словам посла, конфискованные автомобили ввезли не для продажи в интересах России, а для личного пользования. Это частная собственность. Сергей Нечаев сообщил, что, пересекая границы других стран на пути в ФРГ, владельцы этих машин не сталкивались с такими проблемами.

Он призвал пострадавших обратиться в посольство и консульства. Дипломаты приняли меры для прояснения ситуации по официальным каналам и ждут реакции властей Германии.

Машины россиян конфисковали при пересечении границы ФРГ. Таможенное управление заявило, что ввоз машин официально запретили, сообщил RT. Иван Коваль станет первым, кому удалось добиться возврата изъятого: его авто забрали в начале июня, но в дело вмешалась прокуратура.