Транспорт 29 ноября 2023, 13:50 Россиян пообещали не штрафовать за летнюю резину зимой Глава ГИБДД Черников: за отсутствие зимней резины водителей не будут штрафовать Freepik

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Инспекторы не будут штрафовать российских водителей за отсутствие зимней резины. Такое заявление сделал глава ГИБДД Михаил Черников, а его видеообращение опубликовала представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так и об этом уже не раз заявляли в МВД России», — написала Волк.

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Черников подчеркнул, что контроль за безопасностью движения на дорогах инспекторы ведут постоянно. Он пояснил, что штрафовать за летние шины зимой никого не будут. Но каждый водитель должен сам подготовить свою машину для безопасного движения по дорогам в «определенных» условиях. Авто с резиной, не соответствующей сезону, не эвакуируют.

«Соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать. Он должен двигаться в безопасности — это самое главное», — добавил Черников.

На использование всесезонных шин в России тоже нет ограничений.

Чаще всего зимой водители получают штрафы за несоблюдение дорожной разметки. Обычно нарушителей «ловят» камеры. Но автомобилист сможет обжаловать решение, если докажет, что разметка отсутствовала.