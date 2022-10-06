Россия запаслась автомобильными шинами на девять месяцев | 360°

Транспорт 06 октября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Россия запаслась автомобильными шинами на девять месяцев «Коммерсант»: России хватит зимних шин на девять месяцев freepik

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Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 миллионов штук, что на 30% больше, чем в прошлом году, этих запасов хватит более чем на девять месяцев. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.

Весь мировой рынок легковых шин сейчас составляет около 30-40 миллионов штук в год, Шестьдесят пять процентов из общего объема запасов приходятся на произведенные в России. Остальные 35% поставляются из Китая, Гонконга, Турции, Узбекистана и Южной Кореи.

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Средняя стоимость шин с прошлого года выросла до 6,8 тысячи рублей — на 46,5%.

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По словам главы управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, «в отдельных точках покупатели могут столкнуться с отсутствием конкретных знакомых брендов, но они всегда могут найти достойную альтернативу, в том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров и тюнингованных машин».

До этого автозавод «Москвич» сообщил о формировании дилерской сети по стране. В России откроют более 20 официальных представительств компании. Руководство планирует расширять эту сеть.

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