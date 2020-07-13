Россия заняла пятое место среди авторынков Европы

На территории страны реализовали 233 820 машин. Это на 1,2% больше, чем в прошлом году, сообщила газета «Известия».

На 32,3% сократились продажи в Германии. Уступив Франции больше 13,5 тысячи проданных автомобилей, немецкий авторынок занял второе место. За ним — Великобритания. На территории Соединенного Королевства продали 145 3777 машин — это на 34,9% меньше, чем в прошлом году.

На четвертом месте, обогнав РФ на 15 тысяч единиц, расположилась Италия. Она сократила продажи на 23,2%. На территории России в июне этого года реализовали 115 тысяч легковых автомобилей.