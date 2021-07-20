«Россия» заказала 15 самолетов SSJ 100 на МАКС-2021

Авиакомпания «Россия» подписала контракт на поставку 15 самолетов SSJ 100 в этом году. Соглашение на передачу воздушных судов было заключено на полях авиасалона МАКС.

Свои подписи в документе поставили гендиректор «России» Сергей Александровский, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, сообщил ТАСС.

Помимо этого, соглашение о намерениях на поставку 43 самолетов SSJ 100 в 2021–2026 годах заключили корпорация «Иркут», авиакомпании Red Wings, «Азимут» и «Аврора». Планируется, что в 2021–2022 годах Red Wings получит 25 самолетов, «Азимут» в 2022–2026 годах — 10 самолетов. Восемь машин до 2024 года предоставят «Авроре» через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) в рамках создания Дальневосточной авиакомпании.

Также «Россия» и «Иркут» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам ввода в эксплуатацию самолетов МС-21 в парк авиакомпании.

Юрий Слюсарь обратил внимание, что в этом году ОАК поставит компаниям еще 30 самолетов SSJ 100. Таким образом, к концу года будет эксплуатироваться более 180 этих самолетов.