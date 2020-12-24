Россия временно осталась без поставок Hyundai
Производитель из Южной Кореи Hyundai временно приостановил поставки своих автомобилей на рынок России до 11 января 2021 года. Информация появилась на сайте компании, сообщило ИА Nation News.
Поставки приостановлены в связи с нерабочими днями.
Ранее дилеры Hyundai предупредили потенциальных покупателей о дефиците на некоторые модели. При этом в 2021 году в Россию поступят электромобили. В первую очередь на отечественный рынок привезут концепт-кар Hyundai 45.
По данным аналитиков авторынка, в 2020 году продажи Hyundai составили более 160 тысяч машин. Однако годом ранее этот показатель был на уровне 178,8 тысячи. Большинство проданных в России автомобилей Hyundai собирается на заводе в Ленинградской области.
Ранее «Автостат» составил рейтинг самых популярных подержанных машин в России. Лидером оказался Ford Focus, на втором месте расположился ВАЗ 2114, а на третьем — Hyundai Solaris.