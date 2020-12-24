Россия временно осталась без поставок Hyundai

Поставки приостановлены в связи с нерабочими днями.

Ранее дилеры Hyundai предупредили потенциальных покупателей о дефиците на некоторые модели. При этом в 2021 году в Россию поступят электромобили. В первую очередь на отечественный рынок привезут концепт-кар Hyundai 45.

По данным аналитиков авторынка, в 2020 году продажи Hyundai составили более 160 тысяч машин. Однако годом ранее этот показатель был на уровне 178,8 тысячи. Большинство проданных в России автомобилей Hyundai собирается на заводе в Ленинградской области.

Ранее «Автостат» составил рейтинг самых популярных подержанных машин в России. Лидером оказался Ford Focus, на втором месте расположился ВАЗ 2114, а на третьем — Hyundai Solaris.