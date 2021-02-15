Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Россия с 15 февраля возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Решение об этом правительство приняло в начале месяца.

Авиакомпании могут дважды в неделю летать по маршруту Москва — Баку и по четыре раза в неделю выполнять рейсы из Москвы в Ереван.

На прошлой неделе «Аэрофлот» сообщил о планах придерживаться именно такого графика. С 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам перевозчик будет летать в Ереван.

С 17 февраля по средам и воскресеньям авиакомпания будет выполнять рейсы в Баку.

В Ереван также можно будет вылететь из Красноярска, Калининграда, Краснодара и Нижнего Новгорода. Об открытии чартерных рейсов из этих городов ранее сообщили «Уральские авиалинии», Nordwind, «Икар» и «Азимут», уточнил ТАСС.

Армения требует от прибывающих туристов предоставить ПЦР-тест на коронавирус.

Въезд путешественников в Азербайджан закрыт. Пересечь границу могут граждане страны и их родственники, а также студенты. По прибытии они отправятся на двухнедельный карантин.

Неделю назад Россия возобновила перелеты в Грецию и Сингапур, а также пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией.