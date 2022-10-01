Россия сохранила членство в Совете Международной организации гражданской авиации | 360°

Транспорт 01 октября 2022, 20:50 Поделиться Telegram

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Viber Россия сохранила членство в Совете Международной организации гражданской авиации Росавиация сообщила о сохранении членства России в ICAO РИА «Новости»

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Россия оставила за собой право на полноправное членство в Международной организации гражданской авиации (ICAO) и продолжит работу через свое представительство. Такое заявление выпустила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подтвердили, что на выборах в Совет ICAO Россию поддержали 80 стран-участниц при минимуме 86 голосов. Это не позволило России стать членом Совета по первой группе.

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Указано, что при неизбрании 11-го члена Совета требуется провести повторное голосование. Но российской делегации в этой процедуре отказали.

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«Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер», — предположили в Росавиации.

В ведомстве напомнили, что вклад России признали во всем мире, а ряд инициатив стали обязательными для входящих в ICAO стран как часть стандартного безопасного воздушного сообщения.

Несмотря на принятое решение, Россия продолжит придерживаться практики и стандартов ICAO. На выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны отказ от включения в Совет организации не повлияет, так как они строятся на двусторонних договоренностях.

О том, что Россия не смогла переизбраться в Совет ICAO, стало известно в субботу, 1 октября. Голосование проходит раз в три года.

В Совет входят 36 стран, разделенных на три группы. До сегодняшнего дня Россия находилась в первой группе вместе с США, Великобританией, Японией, Китаем, Францией, Канадой, Австралией, Бразилией, Германией и Италией.

По данным СМИ, пока прошли выборы в два из трех составов. Новое голосование состоится 4 октября.

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