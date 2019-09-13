  • Россия сняла все ограничения на полеты в Чехию

    13 сентября 2019, 16:46

    Екатерина Керсипова, Юлия Булыгина

    Минтранспорта России сняло все ограничения на авиаперевозки в Чехию. Об этом сообщило ведомство.

    «Подписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договоренность на линии Прага — Сеул. Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно», — сообщила ТАСС директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

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    Меморандум был подписан по итогам переговоров властей России и Чехии, которые прошли в пятницу в Праге.

    «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» 2 июля объявили об отмене ряда рейсов в Чехию из-за решения местных авиавластей аннулировать разрешения на них. Между Москвой и Прагой были сохранены всего два ежедневных рейса «Аэрофлота».

    Прага аннулировала разрешения после того, как не смогла договориться с Москвой о постоянном праве для национального перевозчика Czech Airlines на полеты по транссибирским маршрутам.